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Mutasyonla ilgili herşey sil baştan!

Mutasyonla ilgili herşey sil baştan! Uzmanlardan çarpıcı mutasyon tespiti! İki kat daha fazla Britanyalı bilim insanları, Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 koronavirüsünün haftada bir, yani bugüne kadar düşünülenden iki kat daha sık mutasyona uğradığını tespit etti.

Mutasyonla ilgili herşey sil baştan!
31 Ağustos 2021 Salı 14:27

Uzmanlardan çarpıcı mutasyon tespiti! İki kat daha fazla
Britanyalı bilim insanları, Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 koronavirüsünün haftada bir, yani bugüne kadar düşünülenden iki kat daha sık mutasyona uğradığını tespit etti.

Bath Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, bugüne kadar birçok mutasyonun gözden kaçtığını ve yeni mutasyonların meydana gelme hızı değerlendirilirken dikkate alınmadığını ortaya çıkardı.

En çok 'negatif seleksiyonun', yani meydana gelen mutasyonun virüs için zararlı olduğu ve hayatta kalma şansını azalttığı durumların gözden kaçtığı, bugüne kadar sadece yeni mutasyonların eskileri karşısında üstünlük kazandığı, örneğin delta varyantı gibi olumlu seleksiyonların dikkate alındığı kaydedildi.

Bath Üniversitesi’nden Prof. Laurence Hurst, yapılan araştırmanın ayrıca hastalığın birkaç haftadan daha fazla sürmesi durumunda, virüsün vücutta mutasyona uğrayabildiğini doğruladığını açıkladı.

Hurst, koronavirüsün alfa varyantının bu şekilde ortaya çıktığını, yani kısa sürede iyileşemeyen hastanın içinde oluştuğunu anımsattı.

Açıklamada, bu durumun, Kovid-19 hastalığı uzun süren kişilerin dikkatli biçimde izole edilmesi gerektiğini kanıtladığı vurgulandı.

Bath Üniversitesi Milner Evolüsyon Merkezi ve Edinburgh Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi İnsan Genetiği Anabilim Dalı çalışanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Genome Biology and Evolution dergisinde yayınlandı.

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