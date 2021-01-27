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Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiasını yalanladı

Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiasını yalanladı Sağlık Bakanlığı ile protokol yapılarak milletvekillerinin aşılanacağı yönündeki iddialar, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından yalanlandı.

Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiasını yalanladı
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:32

Bugün bir gazetenin köşe yazarı, milletvekillerinin aşılanacağı ile ilgili bir yazıyı kaleme aldı.

Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığını belirten köşe yazarının iddiaları, TBMM İletişim Koordinatörlüğü ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yalanlandı.

Milletvekillerinin aşılanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mustafa Şentop, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"KÜLLİYEN UYDURMADIR, ASILSIZDIR"

Şentop, açıklamalarında, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiasını yalanladı #1

"PLANLAMA VE TAKVİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "TBMM'nin koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır. TBMM'de milletvekillerine ve çalışan personele aşı yapılması konusunda herhangi bir planlama ve takvim henüz söz konusu değildir." denildi.

Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiasını yalanladı #2

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