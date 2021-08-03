Murat Kurum:Yangında zarar gören konutlar yerine yapılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kesinlikle özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantı sonucu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum:

"Antalya'daki yangında 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 olu.

Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı.

Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekilde yapacağız.

Bu konutlarımız hibir şekilde özel koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.