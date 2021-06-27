Murat Kurum’dan 'ambalajlı ürün' açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm ambalaj atıklarının sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacağını, ambalajlı ürünlerin depozito yönetim sistemi kapsamına alınacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini açıkladı.

Çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen ve Türkiye'nin geri dönüşüm altyapısının gelişiminde büyük rol oynayan yeni mevzuatın hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, "Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak, sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek.

HER TÜRLÜ ZARARDAN SORUMLU OLACAK

Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak.” dedi.

1 OCAK 2022’DE BAŞLIYOR

Kurum, “Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak." dedi.