Murat Kurum: Evi az hasarlı olan vatandaşlar evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak yeni binaların 1 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına yönelik son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların az hasarlı ve hasarsız olan binalara girebileceğini belirtti.

"1 YIL İÇİNDE YENİ BİNALAR YAPILACAK"

Bakan Kurum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Yeni binalar 1 yıl içinde teslim edilecek. Türkiye'de acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut var. Yapılacak bütün çalışmalara destek vereceğiz. Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz.

Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

"12 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI"

12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 ağır hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyor. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız.

"TAŞINMA VE KİRA YARDIMI DEVAM EDİYOR"

Vatandaşımıza konut yapım bedelinde yüzde 40'a varan oranda sübvanse ediyoruz. 1 milyon 904 bin lira hasar tespiti sonrası ödeme yapıldı. Taşınma ve kira yardımı devam ediyor. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz.

8 bin 500 vatandaşımız çadırda kalmaktadır. Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır."