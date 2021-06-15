Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Arıcılık faaliyeti kazanç amacı güdülmeksizin ailenin tüketimi için hobi amaçlı yapılabileceği gibi, faaliyet hacmi esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek boyutta da olabilir. Burada memurlara yasaklanan husus bu faaliyeti icra eden kişinin tacir veya esnaf olması değil, faaliyetin esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren boyutlarda olmasıdır