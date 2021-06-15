işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 2 bin 684 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
15 Haziran 2021 Salı 15:06

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Murat Kurum, müsilaj temizliği seferberliğini her gün artırarak devam ettiklerini belirtti.

"TOPLAM 2 BİN 684 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ"

Kurum, Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum,

Ekonomi Haberleri panosundaki Pin

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber