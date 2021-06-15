Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 2 bin 684 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Murat Kurum, müsilaj temizliği seferberliğini her gün artırarak devam ettiklerini belirtti.
"TOPLAM 2 BİN 684 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ"
Kurum, Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum,