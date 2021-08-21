askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0

Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme

Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan 6 ilçenin hizmet sınıfında değişiklik yaptı.

Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme
21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:48

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde yapılan ve 20 Ağustos 2021 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ADVERTISING

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

MADDE 1 - 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.


"İLİ----İLÇESİ----ESKİ SINIFI----YENİ SINIFI
BİTLİS----Hizan---4-----6
ERZİNCAN----Çayırlı---4---6
HATAY----Hassa----4----6
MARDİN----Savur----4----6
SİVAS----Hafik----4----6
TUNCELİ----Hozat----4---6"

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber