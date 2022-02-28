0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Müjde! Eşi vefat etmiş kadınlara 99 bin lira destek

Müjde! Eşi vefat etmiş kadınlara 99 bin lira destek Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Devlet Para Yardımı 2022.

Müjde! Eşi vefat etmiş kadınlara 99 bin lira destek
Admin
Admin
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:36

DÜZCE’de eşi vefat eden kadınlara yönelik desteklemeler kapsamında Şubat ayında 100 kadına 990 liradan toplam 99 bin lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı dezavantajlı bireylere yönelik maddi ve manevi destekleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kapsamında Şubat ayı içerisinde eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan yardım çalışmaları kapsamında il merkezinde 100 hak sahibine 990 lira aylık ödenecek.

Planlamaların ardından hak sahipleri adına ilgili kuruma ödemeler yapıldı. Hak sahipleri adına toplamda 99 bin lira şubat ayında yatırılırken, her ay düzenli olarak ödeme yapılması çalışmaları devam edecek.

Erbakan Hoca’ya yapılacak mevlide müftü engeli
Erbakan Hoca’ya yapılacak mevlide müftü engeli
0
Boğazlar, Rusya ve Ukrayna’ya kapatılacak
Boğazlar, Rusya ve Ukrayna’ya kapatılacak
0
Putin’in suikast timi Zelensky için Kiev’e gidiyor
Putin’in suikast timi Zelensky için Kiev’e gidiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.