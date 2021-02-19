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Muhtaç VatandaşlarDevletten Nasıl Yadım Alır?

Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Nakite muhtaç olan vatandaşlara geri ödemesiz olarak 672 TL - 1.544 TL arasında yardım yapılıyor. Muhtaç Aylığını Kimler Alabilir? Muhtaç Aylığı Başvurusu Nerden yapılır?Peki muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Muhtaç VatandaşlarDevletten Nasıl Yadım Alır?
19 Şubat 2021 Cuma 16:28
Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları neler?
Devlet tarafından vatandaşlara yapılan sosyal destekler 2002 yılında yalnızca %4 oranında iken, bu yardımlar 2019 yılında ise yaklaşık %43 oranında yükseldi. Büyük bir hızla devam eden bu yardımların büyük çoğunluğu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Muhtaçlık yardımı başvuru şartları
- 65 yaş sınırını geçmesine rağmen emekli olamayan vatandaşlar,

- Anne ve babası vefat etmiş 18 yaş altı çocuklar veya herhangi bir aile üyesinin bulunmaması,

- En az %40 oranında engelli olması,

- Ayrıca bu şartlarda olan vatandaşların gelirlerinin yoksulluk sınırının üstünde olmaması gerekir.

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