Muhtaç Vatandaşlar Devletten Nasıl Yardım Alır? Pandemi detek yardım başvurusu 2021

Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları neler?Devlet tarafından vatandaşlara yapılan sosyal destekler 2002 yılında yalnızca %4 oranında iken, bu yardımlar 2019 yılında ise yaklaşık %43 oranında yükseldi. Büyük bir hızla devam eden bu yardımların büyük çoğunluğu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Muhtaçlık yardımı başvuru şartları

- 65 yaş sınırını geçmesine rağmen emekli olamayan vatandaşlar,

- Anne ve babası vefat etmiş 18 yaş altı çocuklar veya herhangi bir aile üyesinin bulunmaması,

- En az %40 oranında engelli olması,

- Ayrıca bu şartlarda olan vatandaşların gelirlerinin yoksulluk sınırının üstünde olmaması gerekir.