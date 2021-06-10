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Müge Anlıyı Sarsan Olay Kayseri'de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı

Müge Anlıyı Sarsan Olay Kayseri'de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı Arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada ağabeyini kabloyla boğarak öldüren katil kardeşin, yengesini ise görgü tanığı bırakmamak için öldürdükten sonra tandıra gömdüğü öğrenildi.

Müge Anlıyı Sarsan Olay Kayseri'de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı
10 Haziran 2021 Perşembe 15:09

Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’nde bulunan evlerinde arama yaptı.

CANSIZ BEDENLERİ TANDIRDA ÇIKTI

Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı.

Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayseri de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı #1

KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada kabloyla boğarak öldürdüğünü, yengesini ise görgü tanığı bırakmamak için öldürdükten sonra tandıra gömdüğü söyledi.

Kayseri de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı #2

“YENGEMİN SAÇLARINI KESİP NEDEN ÖLDÜRÜYORSUN?”

Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, bu sırada hastane önünde bekleyen maktullerin yakınları ise şahıslara tepki gösterdi.

Bir kişi, “Kardeşini öldürdün, yengemin saçlarını kesip neden öldürüyorsun?” diyerek gözyaşı döktü.

Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’nde bulunan evlerinde arama yaptı.

CANSIZ BEDENLERİ PARÇALANIP ÇUVALLA GÖMÜLÜ HALDE  TANDIRDAN ÇIKTI

Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı.

Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayseri de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı #1

KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada kabloyla boğarak öldürdüğünü, yengesini ise görgü tanığı bırakmamak için öldürdükten sonra tandıra gömdüğü söyledi.

Kayseri de tanrına gömülü bulunan çiftin katili, kardeşi çıktı #2

“YENGEMİN SAÇLARINI KESİP NEDEN ÖLDÜRÜYORSUN?”

Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, bu sırada hastane önünde bekleyen maktullerin yakınları ise şahıslara tepki gösterdi.

Bir kişi, “Kardeşini öldürdün, yengemin saçlarını kesip neden öldürüyorsun?” diyerek gözyaşı döktü.

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