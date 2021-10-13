MİT'ten İran ajanlarına operasyon

SGK harekete geçti ve değişti! Emeklilik için 55 yaş kararı... SGK harekete geçti ve değişti. Emekli olmak isteyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. SGK tespit ediyor. 55 yaş ve az prim günüyle erken emekliliğe yönelik yapılan düzenleme sayesinde vatandaşlar daha erken emekli olma imkanına sahip oluyor. Çeşitli sebeplerle (bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali) daha erken yaşlanan kişilere SGK'nın tespitinin ardından emekli maaşı bağlanıyor. Bunun için de bazı şartlar bulunuyor. Öte yandan erken yaşlanması nedeniyle tarafına yaşlılık aylığı bağlananlara günden dolayı eksiltme de yapılmıyor.