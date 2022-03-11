Mir Kart devreye sokuldu!10 ülke arasında Türkiye de var Mir Kart devreye sokuldu Rusya Merkez Bankası açıkladı!10 ülke arasında Türkiye de var

Rusya Mir kart ile krizi aşmaya çalışacak. Rusya Merkez Bankası’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’de Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’ın Mir kartlarını kabul ettiği kaydedildi. Mir kartlarıyla işlem yapılabilecek ülkeler arasında Vietnam, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya gösterildi. Daha önce Mir-UnionPay kartlarına sahip kişilerin Rusya dışında 180 ülkede nakit para çekebileceği ve alışveriş yapabileceği bildirilmişti.