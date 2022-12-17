Minyatür Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Minyatür Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Kelimelere ilgisi olanlar, TDK sözlüğünden veya internetten Minyatür kelimesinin anlamını merak ediyor. Günlük hayatta kullanılan çoğu kelimenin anlamı ve kökeni bilinmiyor. Kitaplarda hiç görmediği veya anlamını bilmediği sözcüklerle karşılaşanlar, bu kelimeleri araştırıyor. Edebiyata ilgi duyanlar, Minyatür kelimesinin anlamını da sorguluyor. Peki, Minyatür ne demek, hangi anlama gelir? İşte, TDK’ya göre Minyatür kelimesinin anlamı ve diğer detaylar...

Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan kelimelerin anlamları ve kökenleri genellikle bilinmiyor. Edebiyat severler, arama motorlarında ve Türk Dil Kurumu TDK sözlüğünde bu kelimenin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Kelimelere ilgi duyanlar, Minyatür kelimesinin anlamını araştırıyor. Dizilerde, filmlerde ve kitaplarda farklı kelimelerle karşılaşanlar kelimelerin kökenini ve anlamını büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Minyatür ne demek, ne anlama gelir ve kökeni nedir? İşte, Minyatür kelimesi TDK sözlük anlamı ve diğer bilgiler... MİNYATÜR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? MİNYATÜR KELİMESİ TDK ANLAMI Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı

Bu biçimde yapılmış küçük resim

Bir şeyin küçük ölçekte kopyası veya benzeri MİNYATÜR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ Aynı oyunu, avuç içi kadar bir minyatürden seçilmiş bir köşecikle oynuyorlar.

Ufacık, minyatür bir yüzü, aynı ufaklıkta vücudu vardı.

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