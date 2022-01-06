Milyonlarca genci ilgilendiriyor: Aylık en az 1275 TL ödeniyor

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Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunuyor. Asgari ücret ile birlikte işletmelerde staj yapan üniversiteli, meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de arttı

Stajyerlerin işyerindeki statüsü nedir?

Sigortalı kabul edilmekle birlikte işçi statüsünde bulunmuyor. Firmaların personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere öğrencilere beceri eğitimi zorunluluğu var..

STAJYER MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u kadar (Bu yıl 1.275 lira), kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar (2.126 lira) ödeme yapılacak..Devlet katkısı ne kadar sürüyor?

Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı. Stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor.

Devlet katkısı ne zaman verilmeye başlıyor?

Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak.

Stajda sigorta yaptırma zorunluluğu var mı, maliyeti kim karşılıyo Üniversite eğitimleri sırasında staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılıyor, sigorta primleri okulları tarafından karşılanıyor.

STAJ NEDİR?

Stajyer öğrenciler haftanın 3 günü 24 saatlik işletmede beceri eğitimini haftanın ya ilk üç günü ya da son üç günü olarak iş yerlerinde staj olarak tamamlamaktadırlar. Çalıştıkları bu süre için de kendilerine maaş ödemesi yapılmaktadır.

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 4 yıllık örgün eğitimleri süresi boyunca okullarda gördükleri teorik ve pratik eğitimlerin iş hayatında beceriye dönüşmesi için staj görevi yapmaktadırlar.