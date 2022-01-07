Milyonlarca çalışana AGİ uyarısı: Net ücretten düşük olamaz Milyonlarca çalışana AGİ uyarısı: Net ücretten düşük ödeme yapılamaz! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ hakkında kritik açıklama sosyal güvenlik uzmanından geldi.

AGİ'nin kaldırılması ve asgari ücretin yüzde 50,4 artırılarak gelir vergisi dışına bırakılması ile oluşan kafa karışıklığına önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

2022 yılında en düşük 4.253 TL ödenecek olan asgari ücrette AGİ tamamen kaldırılmıştı. AGİ'nin kaldırılması ile net ücretten AGİ düşülerek ödeme yapılabilir mi? Uzmanı uyardı: AGİ tutarını net ücretten düşerek ödeme yapılmasının mümkün değil. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ hakkında kritik açıklama sosyal güvenlik uzmanından geldi.

Akşam Gazetesi Yazarı ve Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Okan Güray Bülbül bu yıl kaldırılan AGİ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detayda Okan Güray Bülbül çalışanlar için AGİ tutarını net ücretten düşerek ödeme yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

İŞVEREN NET ÜCRETTEN KESİNTİ YAPAMAZ

Bülbül açıklamasında AGİ'nin kaldırılmış olması nedeniyle işverenin net ücretten anlaştığı işçiden ücret kesintisi yapması mümkün olmadığına değinerek eğer işveren AGİ tutarını işçiyle anlaştığı net tutara ilave ederek ödemiş ise bu durum işyeri uygulaması haline gelmiş olacağına değindi.

EKSİK ÖDEME ANLAMINA GELİR: DERHAL FESİH HAKKI DOĞAR

Okan Güray Bülbül açıklamasında bu nedenle de işçiye anlaşılan net tutarın altında ücret ödenmesi ya da net tutara ilave AGİ dahil edilerek yapılan ödemenin altında ücret ödemesi yapılması işçinin ücretinin eksik ödenmesi anlamına geleceğini ve işçi bu nedenle derhal fesih hakkını kullanabileceğini söyledi.

İşte o açıklamalar;

"Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'nin kaldırılması sonrası işverenlerin ücreti net olarak belirlenmiş işçiler için AGİ tutarını net ücretten düşerek ödeme yapması mümkün değildir.

AGİ'nin kaldırılmış olması nedeniyle işverenin net ücretten anlaştığı işçiden ücret kesintisi yapması mümkün değildir.

Eğer işveren AGİ tutarını işçiyle anlaştığı net tutara ilave ederek ödemiş ise bu durum işyeri uygulaması haline gelmiş demektir.

Bu nedenle de işçiye anlaşılan net tutarın altında ücret ödenmesi ya da net tutara ilave AGİ dahil edilerek yapılan ödemenin altında ücret ödemesi yapılması işçinin ücretinin eksik ödenmesi anlamına gelir ve işçi bu nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir."