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Milyonlara Müjde! Pandemide maaş indirimi yapan kurumdan personele %25 tazminat zammı

Milyonlara Müjde! Pandemide maaş indirimi yapan kurumdan personele %25 tazminat zammı

Milyonlara Müjde! Pandemide maaş indirimi yapan kurumdan personele %25 tazminat zammı
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:29

Türk Hava Yolları ve Hava İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucu pandemi sürecinde maaşlarında indirime giden personele yapılan ücret iadesi KAP'ta da duyuruldu.

Türk Hava Yolları ve Hava İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucu pandemi sürecinde maaşlarında indirime giden personele yapılan ücret iadesi KAP'ta da duyuruldu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama:

Covid-19 küresel salgınının etkileri devam etmekle birlikte, Ortaklığımızın Operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesi göz önüne alınarak; Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına %25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına %20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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