Milyonlara Büyük Müjde! Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı

HAZAL ATEŞ

Dar gerlirli vatandaşa destek yeni bütçede öne çıktı. 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. İşte Bütçeye dair son dakika gelişmeleri

TBMM'ye sunulacak ve görüşmeleri başlayacak olan 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Eğitim ve sosyal hizmetlere ağırlık veren Türkiye, 2022 yılına toplumun beklentilerini karşılayan "vatandaş odaklı sosyal hizmet" bütçesiyle giriyor. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. İşte 2022 bütçesine ve dar gelirli vatandaşlara desteğin öne çıktığı kalemlere dair son dakika gelişmeleri...

ÖĞRENCİ, DAR GELİRLİ VE YAŞLILARA DESTEK

Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelere çocukları, gençleri yanında yetiştirmeleri için 2.5 milyar lira sosyal ekonomik destek sağlanacak.

BÜTÇE MARATONU YARIN BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan 2022 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin sunumunu yapacak. Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek, 26 Ekim'de geneli üzerindeki görüşmelere geçilecek. Bütçede ön plana çıkan bazı başlıklar şöyle:

SOSYAL DESTEKLER İÇİN 104 MİLYAR LİRA:

Sosyal güvenlik harcamaları için ayrılan kaynak 104 milyar 200 milyon liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 6'sı sosyal harcamalara ayrıldı.

65 YAŞ, ENGELLİ AYLIĞI 15.6 MİLYAR LİRA:

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini gelecek yıl da devlet karşılayacak. Bu yılın bütçesinde bu kapsamdaki vatandaşlar için 16 milyar liralık bütçe ayrılırken, gelecek yıl bu tutar 23.4 milyar liraya ulaşacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE 15.6 MİLYAR

Edinilen son dakika bilgisine göre bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına, 65 yaş üstü yaşlılara bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar lira ödeme yapılacak. Engelli vatandaşların evde bakımına 13.2 milyar lira destek sağlanacak.

2.4 MİLYARLIK ELEKTRİK FATURASINI DEVLETÖDEYECEK:

Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira aktarılacak. Engelli eğitim taşıma giderleri için de ailelere 1.3 milyar lira ödeme yapılacak.

AİLE YANINDA EĞİTİME 2.5 MİLYAR LİRA:

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için de 295 milyon lira ödenecek.

ASKER AİLELERİ, KADINLARA DESTEK:

Asker ailelerine de 161 milyon lira destek sağlanacak. Kadının Güçlenmesi Programı iki kattan fazla arttırılarak 943 milyon liraya yükseltildi.

DEVLET ÖĞRENCİNİN YANINDA

: Gelecek yıl eğitim bütçesi 62.1 milyar lira arttırılarak 273.5 milyar liraya çıkarılırken, 2 milyonun üzerinde öğrenciye kredi, burs desteği verilecek, öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak sağlanacak ödenek de 40 milyara ulaşacak. Yeni derslikler yapılacak, okulların bilişim altyapısı güçlendirilecek, internet erişimi sağlanacak.

ÖĞRENCİYE TAŞIMALI EĞİTİM YARDIMI:

1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitim, yemek yardımı alacak, destekleme yetiştirme kurslarına kaynak aktarılacak, ücretsiz kitap dağıtımı, özel okul desteği sürecek.