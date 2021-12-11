'Milyoner' yarışmasında trafik sorusunda elenen ehliyet hocası Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya katılan trafik eğitmeni Canan Ayaz, beşinci soruda alanıyla ilgili soruya yanlış cevap verdi.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının dün akşamki bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Yarışmacılardan Canan Ayaz kendisini tanıtarak, özel trafik eğitimi ve trafik kurallarına yönelik ders verdiğini söyledi.

Daha sonra yarışmaya başlayan Ayaz'ın karşısına trafikle ilgili bir soru çıktı.

TRAFİK İŞARETİNİ BİLEMEDİ

Mesleği gereği soruyu doğru yanıtlaması beklenen Ayaz, herkesi şaşırttı.

Ayaz, "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne?" sorusu karşısında "Gerçekten caps olabilirim, heyecanın bu kadarı" diyerek cevaptan emin olamadığını belirtti.

"GALİBA CAPS OLDUNUZ"

İşaretin anlamı için "Dur" yanıtını veren yarışmacı Ayaz, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Galiba caps oldunuz" şeklinde espri yaparken Ayaz, "Ama bu soruda olmazdı" dedi.