Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yuva yaptılar göklere Karlı dağlarda vatan nöbetindeki Mehmetçik, “Vatan, millet ve bayrak” demekten bir an olsun vazgeçmiyor… MSB, kahramanlar için “Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere” diyor.

“Onlar Türk askeri… Gidilemez sınırlarda, durulamaz dağlarda, geçilemez denizlerde… Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere… Kahraman komandolar, soğuk geçen kış aylarında yine vatan nöbetinde…” YİĞİTLİĞİN ZİRVESİNDEN SESLENİŞ Milli Savunma Bakanlığı, işte bu sözlerle paylaştı kahraman Mehmetçik’in mücadelesini… Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda girilmedik in bırakmayan asker, bir an olsun gözünü kırpmıyor, dondurucu soğuğa rağmen “Vatan, millet ve bayrak” demekten vazgeçmiyor. Yiğitliğin zirvesinden seslenen komandolar, korkusuzca yurdu savunuyor.