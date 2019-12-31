Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çekilişi 80 Milyonluk Büyük İkramiye Alıcısını Bekliyor

80 milyonluk büyük ikramiye alıcısını bekliyor, Büyük ikramiyeyle KAÇ ARABA - EV ALABİLİRSİNİZ ?, Büyük ikramiyeyi kazanıp bankaya yatırdığınızda; günlük 20 bin lira, aylık 600 bin lira faiz kazancınız olacak. 2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi detaylar haberde...

Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çe hakilişi 80 Milyonluk Büyük İkramiye Alıcısını Bekliyor 80 milyonluk büyük ikramiye alıcısını bekliyor, Büyük ikramiyeyle KAÇ ARABA - EV ALABİLİRSİNİZ ?, Büyük ikramiyeyi kazanıp bankaya yatırdığınızda; günlük 20 bin lira, aylık 600 bin lira faiz kazancınız olacak. 2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi detaylar haberde...

Geçen sene 70 milyon liralık ikramiyeyi kazanan talihli, henüz ortaya çıkmadı. Bu yılın talihlisi, tam bilete çıkarsa 80 milyon lira kazanacak. 31 Aralık 21:00'de çekilecek olan büyük ikramiye, desteler halinde üst üste konuldu ve alıcısını bekliyor. Öte yandan bu parayı saymak isterseniz; yanınıza iki kişi birden alıp, günde 8 saat çalışıp 8 günde sayabiliyorsunuz. BALYA HALİNDE 200 BİN LİRA İkramiye parasında 400 bin tane 200 liralık küpür var. Bir destede de 20 bin lira bulunuyor. Balya haline getirilen paralar, 200 bin liradan oluşuyor. KAÇ ARABA - EV ALABİLİRSİNİZ ?

Büyük ikramiyeyle, 320 adet 250 bin liralık araç satın alabilirsiniz. Ev almak isteyenler ise, ortalama 500 bin liralık bir ev düşünürse, toplamda 160 tane ev alabilir.

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ALTIN OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER

Cumhuriyet altını olarak değerlendirmek isterseniz de 242 bin 550 adet altın alabiliyorsunuz.

GÜNLÜK 20 BİN, AYLIK 600 BİN LİRALIK FAİZ

Faize yatırmak isterseniz eğer, günlük 20 bin lira faiz alınıyor. Aylık olarak da yaklaşık 600 bin liralık faiz getirisi var.

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