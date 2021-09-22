Milli Gazete: 3600 ek gösterge yıl sonuna yasalaşması bekleniyor! TBMM’nin zor dönemi 1 Ekim’de toplanıyor. TBMM 27. dönem 5. yasama yılına sayılı günler kaldı

TBMM’nin zor dönemi 1 Ekim’de toplanıyor. TBMM 27. dönem 5. yasama yılına sayılı günler kaldı

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; 1 Ekim tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak olan TBMM’de, ülkenin geleceğini belirleyecek olan seçim yasasındaki değişiklikler, sosyal medya düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve milyonlarca insanı yakından ilgilendiren konuların Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 27. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlıyor. Yoğun bir mesainin ardından tatile giren TBMM’de yeni yasama dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak. TBMM Genel Kurul gündemine, AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası, 3600 ek gösterge, sosyal medya düzenlemesinin gelmesi bekleniyor.

SEÇİM YASASI TBMM GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasama yılı açılış konuşmasında, AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili bilgi de vermesi bekleniyor. Söz konusu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 7’lik seçim barajında anlaştıklarını duyururken, kısa süreçte iki partinin Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nın TBMM Genel Kurul gündemine getirip yasalaştıracağı belirtiliyor. AK Parti ve MHP’nin “yeni anayasa teklifinin” TBMM gündemine gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir somut gelişmenin olmadığı ifade ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

Aynı şekilde, AK Parti ve MHP’nin sosyal medya düzenleme teklifinin kısa sürede komisyon gündemine gelmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelip yasalaşması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifinin tartışmalara sebep olacağı konuşuluyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde iktidarın memura söz verdiği 3600 ek göstergenin yıl sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Geçtiğimiz dönem TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan gerginlikten dolayı elektronik sistem baştan aşağı değiştirildi. Yeni dönemde, milletvekillerinin oy kullanma işleminin tamamen elektronik sistemden yapılması planlanıyor.