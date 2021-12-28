Milli Gazete: 19 Haziran'da sandık başına! Mart’ta baskın Haziran’da erken YSK’dan “60 günden az olmadığı takdirde hazırız” cevabı alan iktidar, erken ve baskın seçim hesapları yapıyor…

Mart’ta baskın Haziran’da erken

YSK’dan “60 günden az olmadığı takdirde hazırız” cevabı alan iktidar, erken ve baskın seçim hesapları yapıyor…

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; Dövizi kontrol altına alan iktidar, erken seçim için kolları sıvadı! Yüksek Seçim Kurulu’ndan bilgi isteyen iktidar, ekonominin durumuna göre martta ya da haziranda sandık başına gitmeyi planlıyor. YSK’dan “60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır oldukları” cevabını alan iktidar, dövizin indirilmesiyle başlayan olumlu havayı sürdürebilirse 19 Haziran’da erken seçime gidecek. Aksi takdirde martta apar topar baskın seçim için sandığa gidecek!

ŞARTLAR İSTEDİĞİ GİBİ GİDERSE 19 HAZİRAN’DA SANDIK BAŞINA…

Dövizi kısmen düşürerek birazcık nefes alan iktidar, bu olumlu havayı erken seçimle taçlandırmak istiyor. Seçim hazırlığı ile ilgili geçen hafta YSK’dan bilgi isteyen iktidar, “60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır oldukları” cevabı üzerine kolları sıvadı. İktidar, ekonomik şartlar istediği gibi giderse 19 Haziran’da erken seçim için sandığa gidecek.

3600 EK GÖSTERGE HAZİRAN ÖNCESİ ÇÖZÜLECEK

Eğitim-öğretimin yaz tatiline girmesinden hemen sonraki ilk pazar günü sandığa gitmeyi planlayan iktidar, seçim öncesi ise elindeki bütün kozları kullanacak. Özellikle ekonomide şartların iyi gitmesi durumunda 19 Haziran’da sandığa gidecek olan iktidar, 3600 ek gösterge gibi kronikleşen konuları da yine seçim öncesi çözecek. Daha önceki seçimlerde vaatlerini seçim sonrasına bırakan iktidar, bu sefer seçimi riske etmemek için öncesinde vaatlerini gerçekleştirecek. HAZİRAN OLMASA MARTTA BASKIN SEÇİM Öte yandan iktidarın, ekonomideki olumlu havanın 19 Haziran’a kadar devam etmemesi durumunda ise baskın seçimi hazırda beklettiği ifade ediliyor. İktidarın baskın seçim için ise mart ayını düşündüğü öğrenildi. İktidarın önünü görememesi durumunda en erken mart ayında baskın seçime gideceği belirtilirken, zamana yaydığı 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) konusunu ise 2022’nin başında gündemine alacağı ifade ediliyor.

Bünyamin Güler