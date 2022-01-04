mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0

Milletvekilleri yüzde kaç zam aldı?

Milletvekilleri yüzde kaç zam aldı? Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler milletvekillerinin maaşlarına yapılan zam oranına çevrildi. 2022 yılında milletvekili maaşları ne kadar zamlandı?

Milletvekilleri yüzde kaç zam aldı?
04 Ocak 2022 Salı 12:19

Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu kanunun birinci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.