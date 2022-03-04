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Microsoft, Rusya'da tüm hizmetlerini Kapattı

Microsoft, Rusya'da tüm hizmetlerini Kapattı Teknoloji devlerinden Microsoft, Rusya'da ürün satışlarını ve hizmetlerini askıya aldı.

Microsoft, Rusya'da tüm hizmetlerini Kapattı
Admin
Admin
04 Mart 2022 Cuma 18:28

Microsoft, Rusya'daki ürün ve hizmetlerinin yeni satışlarını askıya aldığını ve Rusya'dan uzaklaşan en son Batılı şirket olduğunu açıkladı.

Apple Inc , Nike ve Dell Technologies dahil olmak üzere çok sayıda şirket, Batılı ulusların yaptırım uyguladığı zeminde Rusya ile bağlantılarını kopardı.

Şirketin başkanı Brad Smith, yeni satışları askıya almanın yanı sıra, Microsoft'un Rusya'daki işinin birçok yönünü hükümet yaptırımlarına uygun olarak durdurduğunu söyledi.

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