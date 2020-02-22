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Meteorolojiden Kritik Uyarı

Meteorolojiden Kritik Uyarı

Meteorolojiden Kritik Uyarı
22 Şubat 2020 Cumartesi 20:23

Meteorolojiden Kritik Uyarı

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya civarı yerlerde cok şiddetli yağış bekleniyor.

Meterolojinin aaltı çizili duyurusunca  Türkiye tamamında 22 şubat akşam tarihleri aralığına kadar parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya civarlara fazla yağışlı olacağı gelen tahminler arasında .

Yağışların, kıyı bölgeler ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde  yağmur ve sağanak, yağış lı diğer bölgelerde ise karla birlikte yağmur veyoğun  kar şeklinde olacağı tahminler arasında .

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı çok fazla yaşanacak olup vatandalar temkinli olmalı . Doğu Karadeniz'in tepe bölgeleri dik yamaçları ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek dağlık alanlarda kar yağışı yoğunluğu kaynaklı yerlerde çığ tehlikesi büyük olasılıkta

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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