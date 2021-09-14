Meteorolojiden 12 il için son dakika sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Eskişehir, Ankara, Bolu, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Samsun ve Ordu için son dakika uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güneyi ve batısı, Bolu'nun güney ilçelerinde yarından itibaren akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELİYOR

Yurdun büyük bir kesiminin yağışların etkisi altına gireceğini belirten Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Eskişehir, Ankara ve Bolu için sel uyarısı yapılırken; Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'da da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olup perşembeye kadar devam edeceği belirtildi. Konya, Samsun ve Ordu'da ise bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek.

3 İL İÇİN SEL UYARISI

Eskişehir, Ankara ve Bolu için ayrıca ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Olumsuz durumların oluşmaması için Ankara Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."