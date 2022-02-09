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Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:24

İzmir-Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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