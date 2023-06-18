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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Admin
Admin
18 Haziran 2023 Pazar 12:03

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlar yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki 06 DKT 355 plakalı otomobil ile Bahri E. idaresindeki 33 KMR 35 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 06 DKT 355 plakalı otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Özcan ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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