Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale

Sağlık başta olmak üzere bazı sektörlerde bir gün çalışıp bir gün dinlenme sistemi uygulanıyor. Bu kapsamda çalışan personelin fazla mesai alıp almayacağı ise tartışma konusu oldu. Yargıtay'da örnek davadan yola çıkarak, bir gün çalışıp bir gün dinlenen çalışanların fazla mesai alıp almayacağına yönelik emsal niteliğinde bir karara imza attı.