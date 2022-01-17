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Merkez Bankası'ndan kur korumalı hesaplar için kritik karar!

Merkez Bankası'ndan kur korumalı hesaplar için kritik karar! Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası'ndan kur korumalı hesaplar için kritik karar!
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:02

Merkez Bankası'nın dövizden Türk lirasına dönüşüm sağlayamayan bankalar için cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.

Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde yüzde 1.5 komisyon uygulamasını 3 ay erteledi.

TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.

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