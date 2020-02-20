Merkez Bankası Faizleri düşürmeye Devam ediyor

Merkez Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında Şok Bir gelişmeye imza attı

faiz oranını politika faizi yüzde 50 baz puan düşürülerek %11,25 ten Yüzde 10,75 e kadar düşürdü. Kurul Şubat ayı politika faizi olan yedi günlük repo ihale faizi belirli ve iyi bi oranda indirime gidildi enflasyonla yıl sonu tahmini ile büyük ölçüde uyum sağladığına değinilen kurul Bu kapsamda enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkileyen tüm unsurları öneme alarak politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasını karar laştırdı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 Şubat dönemi para politikası kurulu kararını açıkladı Buna göre para politikası kurulu politika faizi olan politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %100 75'e indirilmesi karara bağladı

İşte Bankalara Ait Güncel Faizler..

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.12

Konut Kredisi: 0.99

Taşıt Kredisi: 1.05

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 0.97

Ev kredisi: 0.95

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.09

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.14

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 1.09

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59

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