Menemen dosyasının İçeriği Anlaşıldı ! Başkan acil para bekliyor

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 10 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Aksoy, belediye şantiyesindeki bazı araçların ihale yapılmadan 'hurda' olarak satılması ve bedelini zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Hurdaların satıldığı şantiyenin sorumlusu K.Y. ifadesinde başkanın bilgisi dahilinde hurdaları teslim ettiğini belirterek "Başkan beni WhatsApp'tan aradı. Bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Ben de 'Sorumluluk sizde ise bir sıkıntı yok' diye söyledim" dedi. Başkan Aksoy ise bu görüşmeyi 'hatırlamadığını' söyledi.

'GÖRÜNTÜLERİ SİLİN'

K.Y. ifadesinde kamera görüntülerinin silinmesinin istendiğini de belirterek "Benden kamera görüntülerinin silinmesini isteyen başkandır. Makamında yüz yüze görüştük. Bu konu ile ilgili toplantı düzenlendi. Serdar Aksoy bize bahse konu görüntülerin ne olduğunu sordu, ben de ona dışarıdan çekim olduğunu söyledim. Serdar Aksoy da bana hitaben 'Görüntü varsa silin' dedi" diye konuştu.



'İHALE YAPMADAN SATACAĞIZ'

Hurdaları alan Gamze Yıldız ise belediye görevlilerinin kendilerine "Başkanlık oluru ile ihale yapmadan size satacağız, bedeli bize ödeyeceksiniz" dediğini belirterek şöyle konuştu: "Nakit para istediler. Başkanın personeline ödeme yapması gerektiğini söylediler. Bu sebeple parayı işten önce ödeyip ödeyemeyeceğimizi sordular. 'Acil ödeyin Başkan bekliyor' dediler. Tamam hallederiz' dedik. Ama sonrasında bu parayı vermedik.

'ÜÇ GÜNDE BİTİRDİK'

Tüm iş 3 günde bitti. Her araba çıkışında her gün para verdik. Parayı arabada elden verdim. Herhangi bir fatura düzenlemedik. Belediye de bir fatura vermedi. Bize 'Daha satılacak hurdalar var, onları da alın' dediler. Ancak biz şaseli, kupalı araçlar olduğu için başımıza iş gelmesin diye reddettik. Ayrıca bu araçların envanterde kayıtlı olmadığını, bir sıkıntı olmayacağını söylediler."