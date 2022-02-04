EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Memurların maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!

Memurların maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu! Maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu! Kamuda maaş farklarını alamayan personelin olduğunu ve bunun nedeninin kamu maaş sistematiğindeki aksaklıktan kaynaklandığı açıklandı.

Memurların maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
04 Şubat 2022 Cuma 11:55

Kamu çalışanları arasında 14 günlük maaş farklarını alamayan personel olduğu ifade ediliyordu. 15 Ocak sonrasında bir çok kurum maaş farklarını yaptı ve personelin hesabına yatırdı. Maaş farkları yatmayan personel için ise Memur Sen'den açıklama geldi.

'HER GÜN KRİZ DOĞURAN SİSTEM'

Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş maaş farkları yatmayan personel için kritik bir açıklama yaptı. Durmuş açıklamasında genel bütçeden maaş alan personelin farklarının yatığını fakat 'döner sermaye bütçesinden' maaş alanların fark ücretlerinin ise hala yatmadığını ifade ettiği açıklasına bir de isim verdi. Durmuş 'Her Gün Kriz Doğuran Sistem!' isim başlığı ile kamudaki maaş sistematiğinede dikkat çekmiş oldu.

İşte Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş'un o açıklaması;

"Her Gün Kriz Doğuran Sistem!

'Genel bütçeden' maaş alanlara maaş farkları ödendi.
Ancak 'döner sermaye bütçesinden' maaş alanların farkları hâlâ ödenmedi…

Sorunun çözümü, tüm çalışanların ücretinin genel bütçeden ödenmesidir..."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.