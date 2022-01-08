Memurların kamp ve sosyal tesis etkinlikleri de zamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre; yeni yılda maaşına yüzde 7.5 zam alan memurun; kamp, sosyal tesis, kreş ve spor tesislerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar Şubat'tan itibaren yürürlükte olacak.

Yeni yılda maaşlarına yüzde 7.5'lik zam alan memurun; kamp, sosyal tesis, kreş ve spor tesislerine şubat ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, kamu kamplarında günlük yemek ücretinin üst limiti kişi başına 29 liradan 37.70 liraya, günlük konaklama ücretinin üst limiti de 11 liradan 14.30 liraya çıkarıldı.

4 KİŞİLİK AİLENİN 12 GÜNLÜK TATİL MASRAFI 3000'DE DAYANDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; donanımı ve imkanları daha düşük olan kamp ve sosyal tesislerde 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri dışında konaklayan memurlardan ise günlük kişi başına yemek için 24.80 lira, konaklama için de 11.10 lira ücret alınacak. Buzdolabı, televizyon ve klima bulunan kamp odalarından alınacak günlük ilave ücret de 7 liradan 9.10 liraya yükseltildi. Zamlardan sonra kamu kamplarından yararlanıp tatil yapan 4 kişilik bir memur ailesinin 12 günlük tatil masrafı 2 bin 982 liraya

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 18.9 lira oda ücreti alınacak. Geçen yıl bu ücret de 14.50 liraydı. Geçici görevlilerle denetim elemanlarından alınacak oda ücreti yüzde 50 artırımlı olacak.

KREŞ ÜCRETİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264 liradan yüzde 30.7 zamla 345 liraya yükseltildi. Bu ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmaması halinde, kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına alınacak ücret de 18 liradan 23.50 liraya yükseltildi.

TESİSLERİNE DE ZAM

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak; spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10 lira yerine bu yıl 13 lira alınacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına alınacak ücret de 18 liradan 23.50 liraya yükseltildi.