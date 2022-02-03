Memura enflasyon farkı hızlı başladı Memurların enflasyon farkı hesabı süreci başladı. Ocak ayı enflasyon rakamları ile memurlar ve memur emeklilerine enflasyon farkı oluşmuş oldu.

Milyonları ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları ile birlikte maaş zamları da yeniden gündem oldu.

SON İKİ AYDA YAKLAŞIK % 25 ENFLASYON

Aralık ayında % 13,58 artan TÜFE Ocak ayında artışını sürdürdü. Ocak ayında TÜFE % 11,01 artış kaydedildi. Son iki ayın enflasyonu toplamda %25'e yaklaştı.

REFAH PAYI OLAMADI: % 2,5'LİK ARTIŞ DA ERİDİ

Hükümetin memur zam oranını yüzde 2,5'lik artış ile yüzde 7,5'e çıkarması da enflasyon farkı oluşmasını engellemedi. Şayet %2,5'lik artış refah payı olarak verilse idi memurlar için enflasyon farkı bu ay için %3,6 yerine %6,1 olacaktı. Yüzde 2,5'lik artış enflasyon farkının erken ödenmesi şeklinde gerçekleşmiş oldu.

%2,5'lik artışın refah payı olması için çağrıda bulumuş ve kanun metninde memura fark başlangıcı için %5 rakamının kalmasını talep etmiştik. Yasama sürecinde ise ne memur sendikaları nede milletvekillerinden böyle bir önerge gelmeyince %2,5'luk artış refah payına dönüşemedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMLARI

Memur ve memur emeklileri için 2022 yılı ilk altı aylık zam oranı son yapılan düzenleme ile %7,5'e yükseltilmişti. En düşük toplu sözleşme zammını alan memurlar için yılın ilk ayı olan Ocak ayından itibaren enflasyon farkı oluşmuş oldu.

MEMUR ENFLASYON FARKI: %3,6

Ocak ayı enflasyon rakamı yüzde 11,1 oldu. Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında toplu sözleşme zammı olarak yüzde 7,5 zam aldılar. Böylelikle enflasyon oranı memurların altı aylık zam oranını geçtiği için yüzde 3,6'lık enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu rakam tabiiki yılın ilk ayı olan Ocak ayına ait. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk altı ayının toplamı geçerli olacak.

BAKAN AÇIKLADI: ENFLASYON NİSAN'DA ZİRVEYİ GÖRECEK

Bakan Nebati ise yaptığı açıklamada enflasyon Nisan'da zirveyi göreceğini ama yüzde 50'yi geçmeyeceğini belirtirken bu yıl Türk lirasının istikrara kavuşacağını söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamaları memurların enflasyon farkının artacağı hesabını güçlendiriyor.

ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69’a yükseldiğini açıkladı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.