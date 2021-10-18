Memur yüzde 1’e karşı bir arada

Kamu Konfederasyonları Platformunu oluşturan sendikaların üyeleri, 1 milyona yakın kamu çalışanının toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasını önleyen yüzde 1 barajına karşı bir araya geldi.

Salih KAPLAN

ANKARA (Anayurt) - Kamu Konfederasyonları Platformu’nu oluşturan sendika ve konfederasyonların üyeleri, Ocak 2022’de uygulanmaya başlanacak toplu sözleşmede 1 milyona yakın kamu çalışanının toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasını önleyen yüzde 1 barajına karşı Ankara’da bir araya geldi. Sendika üyesi kamu çalışanları, ikramiyeden bütün kamu çalışanlarının faydalanmasını istiyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında yapılacak iyileştirmeler ile özlük haklarını düzenleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde masaya tüm memurlara 600 lira seyyanen zam talebi ile oturan Memur-Sen, kamu işvereni ile anlaşarak üye sayısı tüm sendikalara üye memur sayısının yüzde 1’ini geçen sendikaların üyelerine 3 ayda bir 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi yönünde anlaşmıştı. 940 bine yakın sendika üyesi olmayan memur ile 56 bini aşkın örgütlü kamu çalışanını toplu sözleşme ikramiyesinin dışında tutan yüzde 1 barajını memurların haklarını savunan dayanışma ve mücadele örgütlerinin engellenmesi olarak değerlendiren kamuda örgütlü olan 63 sendikanın oluşturduğu 8 konfederasyon, bir araya gelerek Kamu Konfederasyonları Platformu’nu kurmuştu.

Toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde 1 barajının adaletsizliğe neden olduğu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle maddenin iptali istemiyle dava açan Platforma bağlı konfederasyon ve sendikaların üyeleri, Ankara’da düzenlenen mitingde bir araya geldi. Anıtpark’ta gerçekleştirilen mitingde sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Bağımsız sendika, özgür toplu sözleşme”, “Hükümet güdümlü sendikaya hayır” ve “Asla teslim olmayacağız” gibi sloganlar atan sendika üyeleri, “Satış sözleşmesine hayır”, “Gasp edilen haklarımızı geri alacağız”, ve “Yüzde 1 hukuksuzluğuna ve yandaş sendikal tekelleşmeye hayır” yazılı dövizler taşıdı.

MEMUR-SEN’E MİZANSENLİ GÖNDERME

Konuşmalar öncesinde toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın’ı her toplu sözleşme döneminde yüksek zam talepleri ile toplu sözleşme masasına oturmasına rağmen yüzde 3,5 gibi zam oranlarını kabul ettiği gerekçesiyle eleştiren sendika üyeleri bir mizansen sahneledi. Üzerinde “Malum-Sen” yazısı olan ve “Üç Buçuk Ali” adı verilen bir sendika üyesi, bileklerinden iple bağladığı memurları temsili olarak köle pazarında satışa çıkardı. Üç Buçuk Ali lakaplı sendika üyesi sahneye çıkarak yaptığı konuşmasında “Değerli kamu çalışanları diyeceğim ama benim için zerre değeriniz yok. Amirim bana bir şey diyecek diye sendikama üye olan, yüzde 3,5 zam verdiğim halde bana boyun eğen memurlar olduğu sürece istediğiniz kadar yuhalayın. Siz kaç kişisiniz? Yüzde 1’in altındasınız. En ufak bir tepki geldiğinde veriyorum korkuyu, istediğim gibi satıyorum sizi. Ben bana üye olan memurumu bile dinlemiyorum” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın 2001 yılında örgütlenme barajının haksızlık olduğu yönündeki beyanına ve 2019 yılındaki 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan boş cüzdan eylemine gönderme yapan sendika üyesi, “Ben dünün mazlumuyum, yüzdelik baraj haksızlıktır dedim. Dünün mazlumuydum bugünün zalimiyim. Zalime söz işlemez. Üç buçuğa sattım, boş cüzdanı attım siz yine bana üye oldunuz” ifadelerini kullandı.

“KAMU-SEN VE KESK DE ORTAK OLDU”

Gösterinin ardından sahneye çıkan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı ve Kamu Konfederasyonları Platformu Sözcüsü Mehmet Balık, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin tüccarlar arasında yapıldığı ifadesini kullanarak iktidarı, Memur-Sen’i ve toplu sözleşme masasına oturan Kamu-Sen ile KESK’i eleştirdi. “Tüccarlar bizi sattılar. Masada Kamu-Sen vardı, KESK vardı. Bugün yüzde 1 kota dayatmasına karşı Kamu-Sen’in ve KESK’in ağzını açtığını duydunuz mu? Memur-Sen’in işlediği cinayete ortak oldular.

Toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket eden Memur-Sen ile Kamu-Sen’in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için de yüzde 17 zamma ek olarak seyyanen 600 lira zam talebiyle masaya oturduklarını anımsatan Balık, “O gün dedik ki direnin, biz de size destek vereceğiz. Ancak onlar gizli kapılar ardında bizi sattılar. 2022 için yüzde 5+7, 2023 için 8+6’lık zamma sattılar. Peki 600 lira nerede?” diye sordu.

Toplu sözleşmede geçmiş yıllardaki kayıplara yönelik bir adım atılmadığını, seyyanen zam verilmediğini, refahtan pay alınmadığını, vergi diliminin düzenlenmediğini, son bir yılda yaşanan yüzde 50’lik enflasyon için farkın alınmadığını ve 3600 ek gösterge sözünün halen yerine getirilmediğini söyleyen Balık, toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “2023 yılında iktidar değişse bile toplu sözleşme masası sendikaların mayıs ayındaki üye sayılarına göre kurulacağı için masaya Memur-Sen oturacak. Kendi erimesini durduracağını planlıyor. Dolayısıyla iktidar gitmeden Memur-Sen’i bitirmek zorundayız. Birlikte bitireceğiz.”

Yüzde 1 barajıyla ilgili olarak ayrıca devletin çalışanları arasında ayrım yapamayacağını söyleyen Balık, üye sayısı az olan sendikaları “merdiven altı” olarak nitelendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i de istifa etmeye çağırdı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen sendika üyelerinin Anıtpark’ta geçekleştirdiği mitinge bazı siyasiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.