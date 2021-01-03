Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 6 aylık enflasyon... Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? sorusunun cevabı 4 Ocak'ta belli olacak. 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamı ile memur ve emekli zammı netleşecek.

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 6 aylık enflasyon...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? sorusunun cevabı için gözler 4 Ocak'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyon rakamını yarın (4 Ocak) saat 10.00'da kamuoyuna açıklayacak. TÜİK'in yapacağı açıklama ile 2021 yılının ilk 6 ayı için milyonlarca memur ve emekliye yverilecek maaş zammı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02 ÇIKTI

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? sorusunun cevabını belirleyecek olan Tüketici Fiyat Endeksi, 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. Milyonlarca memur ve emeklinin zam için beklediği rakam olan 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon, yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu da ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri hükümetin sendika ile yaptığı toplu sözleşme gereği Ocak maaşlarına yüzde 3 zam yapılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE MAAŞLAR ZAMLI YATACAK

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yarın açıklanacak enflasyon rakamı sonrası Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek.

6 AYLIK ENFLASYONUN YÜZDE 8,04 OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan memur ve emeklinin beklediği Aralık 2020 enflasyon rakamının AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Artış sonrası 6 aylık enflasyonun yüzde 8,04 olması bekleniyor.