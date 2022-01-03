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Memur ve emeklilerin maaş zammında nihai karar için gözler Kabine'de

Memur ve emeklilerin maaş zammında nihai karar için gözler Kabine'de Yılın ilk Kabine toplantısı Beştepe'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi ekonomi. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren yeni maaş zamlarına ilişkin nihai değerlendirmenin yapılması bekleniyor.

Memur ve emeklilerin maaş zammında nihai karar için gözler Kabine'de
03 Ocak 2022 Pazartesi 17:25

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere bu yılın ilk altı ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

Yerli aşı Turkovac şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.

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