Memur ve emeklilerin maaş zammında nihai karar için gözler Kabine'de

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?Dul aylığına ne kadar zam yapıldı? 3 Ocak Pazartesi günü merakla beklenen aralık ayı enflasyonu açıklandı. Rakamların açıklanmasının ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? En düşük dul ve yetim maaşı kaç lira?