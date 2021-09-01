Memur TİS'inde unutulan bakanlık çalışanları! Maaşlar düştü...

Kamuda maaş artışları talep edilen yüzde 21'in neredeyse yarısı oldu. Memurlar ve memur emeklileri bir yıl için istedikleri zam oranını toplu sözleşme ile 2 yıl için aldılar. ÜFE'nin yüzde 40'ları aşması, Hizmet ÜFE'nin %35'lere gelmesi ve TÜFE'nin yüzde 19 seviyelerindeki seyri toplu sözleşmeye yansımadı.

MEMUR TİS'İNDE UNUTULDULAR

Kamuda çalışan fakat memur olmayan ek dersli personlin ise bazı aylarda maaşları asgari ücretin altına geriledi. Yıllardır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan Ek Dersli ünvanı olarak geçen personel ise tam zamanlı çalışmasına rağmen asgari ücrete bile bazı aylar ulaşamıyorlar.

KİMİ ÖĞRETMEN, KİMİ PSİKOLOG

Yıllardır bakanlıkta Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, sosyolog, psikolog, fizyoterapist vb. Ünvanlar ile ekders karşılığı çalışan meslek elemanlarının kadroya geçirilmesi durumu hala konuşulmadı. Yetkililerin defalarca ve ısrarla mecliste haykırmasına rağmen halen bir çalışma olmaması ve açıklama yapılmaması ücretleri asgari ücretin altına gerileyen çalışanları üzmeye devam ediyor.

KADIN PERSONELE GEBELİK, DOĞUM, SÜT İZNİ YOK

ASHB'de çalışan ek dersli kadın personelin gebelik izni, doğum izni ve süt izni bulunmamaktadır. Bu konularda vicdanları yaralayan ciddi mağduriyetler oluşmaktadır. Kamuda her çalışanın hakkı olan izinlerin bu personele de verilmesi sağlıklı aile yapısı ve toplum için de ayrıca önemlidir.

DÜZENLEME YAPILMASI ZARURİ

Mevcut yasalara göre ülkemizde asgari ücretin altında personel çalıştırmak mümkün değil. Ek dersli'ler adı altında tam zamanlı çalışan personelin ise maaşları tatil ve bayram günlerinde asgari ücretin altına düşüyor. Bu personel ünvanlarından da anlaşılacağı üzere eğitimli ve vasıflı. Psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist gibi ünvanları bulunan, aynı zamanda üniversite mezunu olan personelin mevcut kadrolarına bir düzenleme yapılması ise zorunu görülmekte.

MAAŞLARINI PAYLAŞTILAR: ASGARİ ÜCRETİN ALTI

Maaş bordrolarını paylaşan 'ek dersli' olarak geçen çalışanlar bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorlar. Mevcut ekonomik koşularda asgari ücretle geçinmenin zorluğu bir yana onu dahi alamdıkları aylar var.

DOĞRU VE YANLIŞ BİLİNENLER

ÖZGÜR ÖZEL KONUYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ''asgari ücretin altında'' ödeme yapıldığını açıklamış ve şu paylaşımda bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşının 2 bin 617 TL olduğunu açıkladı.

'ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPIYOR'

Yaşanan duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Özel, ''Aile Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşı, 2 bin 617 TL. Asgari ücret 2 bin 825 TL. Devlet, kendi ilan ettiği asgari ücretin altında ödeme yapıyor, dekonta bakın! Bir devlet kendi ilan ettiği asgari ücretin altında kimseyi çalıştıramaz. Devlet suç işlemez'' ifadelerini kullandı.