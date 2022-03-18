Memur tarafı ‘adil bir sistem’ istiyor Memur tarafı ‘adil bir sistem’ istiyor Memur-Sen ile Bakanlık tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşme’de imza altına alınan “3600 ek gösterge ve ek göstergelere ilişkin düzenleme yapılması” konusunda ikinci komisyon toplantısı gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda memur tarafının 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsaması ve Tazminat Yansıtma Oranları’na ilişkin adaletsizliğin giderilmesi yönünde ki talepleri öne çıkarken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir sonraki toplantıya kadar kamu idaresi ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların teknik heyetlerinin periyodik şekilde istişarelerde bulunarak kamu görevlilerinin beklentilerini aktaracaklarını ifade etti.

10 MAYIS’A KADAR KARŞILIKLI ÇALIŞMAMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge komisyonunun 10 Mayıs’ta üçüncü toplantı için tekrar bir araya geleceğini belirterek, “İlk toplantıda kamu idaresi tarafından mevcut personel sayıları ve ek gösterge sistemine ilişkin verilerin yer aldığı bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda, ek göstergelere yönelik düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsamasını ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini aktardık. 10 Mayıs’a kadar karşılıklı çalışmamız kesintisiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ATILACAK ADIMLARLA KÖKLÜ BİR REFORMA İMZA ATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Memur-Sen ve bağlı sendikalar olarak kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak üzere görüşmelerin devam edeceğini vurgulayan Yalçın, 10 Mayıs’ta ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin taslak oluşmasını beklediklerini ifade ederek, “Amacımız 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme kararımız gereği ek gösterge sisteminin adil sonuç üretecek şekilde sonuçlanması, yeni mağduriyetlere yol açmaması ve bu konuda atılacak adımlarla köklü bir reforma imza atılmasıdır” dedi.