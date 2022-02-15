Memur Senden şok bir hamle! 3600 ek göstergede hedefini duyurdu!

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN GEÇEN YIL GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz yıl Kasım ayında Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı açıklamada 3600 Ek Gösterge düzenlemesini Ocak ayında (2022 yılı Ocak ayı) Meclis'e getireceklerini söylemişti.

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te 03.02.2022 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun 8 ve 11’inci maddesi ile 3600 ek göstergenin detayları ile ne zaman yürürlüğe gireceğinin ipuçlarına yer verilmiştir. Yani öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge ile diğer ödemeler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ALİ YALÇIN'DAN YENİ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3600 ek gösterge çalışmalarına yarın başlanacağını açıkladı.

'HEDEFİMİZ 'ADİL BİR DÜZENLEME'

---*3600 ek göstergede hedeflerinin 'adil bir düzenleme' olduğunu açıkladı. Yalçın milyonlarca memurun beklediği düzenlemenin kapsamı hakkında bir bilgi vermedi.

TÜM MEMURLARA VERİLMELİ

2018 yılında ilk verileceği açıklanan 3600 ek göstergede memurların beklediği 'adil düzenleme' tüm memurları kapsamalı. Sadece belirli meslek gruplarına yapılacak 3600 düzenlemesi ise kamuda çalışma barışını zedeleyici olabilecektir.

Yalçın yaptığı açıklamada;

"3600 Ek Gösterge Komisyonu Çalışmalara Başlayor!

Çarşamba Günü İlk Toplantıyı Gerçekleştireceğiz.

Toplu Sözleşme kararımız gereği, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar başlayacak.Yetkili Konfederasyon olarak hedefimiz adil bir düzenlemedir."