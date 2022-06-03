Memur Sen'den enflasyon sonrası hükümete çağrı!

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca memurun enflasyon hesabı devam ederken Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'eşel mobil' önerisi geldi. Yalçın 'zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır' dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle oldu;

YÜKSELEN ENFLASYON, DÜŞEN ALIM GÜCÜ SARMALI EŞEL MOBİLLE SON BULSUN

1- TÜİK tarafından Mayıs Ayı enflasyonunun %2,98, yıllık enflasyonun %73,50 olarak açıklanmasıyla birlikte; Ocak-Mayıs enflasyonu %35,64 ve enflasyon farkı ise %26,18 olarak gerçekleşti.

2-Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentilerini yukarı yönlü güncellerken,hissedilen enflasyon neredeyse her ay beklentilerden daha yüksek şekilde karşımıza çıkıyor.Resmedilen ve hissedilen tartışmasına girmeden bir kez daha ‘alım gücümüz yükseltilmeli’ diyoruz.

3-Özellikle gıda, akaryakıt ve konut enflasyon rakamları büyürken kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı da büyüyor. Yükselen enflasyon rakamları; kamu görevlilerinin cüzdanlarını yakarken “Eşel Mobil Sistemi”nin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor.

4-Diğer taraftan dünya çapında yaşanan ekonomik krize rağmen hızla büyüyen, ihracat rakamlarını artıran, geleceğe dair umutlarımızı koruyan Türkiye; sabit gelirlilerin maaş/ücretlerini de hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahiptir.

5-Bilhassa bu ve benzeri enflasyonist dönemlerde, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlileri enflasyon korkusundan uzaklaştıracak, hayat pahalılığından kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak ‘Eşel Mobil Sistemi’ zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır.