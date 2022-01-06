Memur, işçi ve emekli zamları: 'En fazla iki ay gider'Memur, işçi ve emekli zamları: 'En fazla iki ay gider'
enflasyon zammı hayal kırıklığı yarattı: Emekli 2500 TL’ye mahkûm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında en düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL olarak açıklarken memurlara yüzde 30.5 zam yapılacağını duyurdu.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Sendikalar, yoksulluğun tükettiği emekçinin, açlığa sürüklendiğini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında memurlara yüzde 2.5 oranında daha artış yaptıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşını da 2 bin 500 TL’ye çıkardıklarını duyurdu. Bu arada enflasyon farkı her ne kadar kamuoyuna “zam” olarak yansıtılsa da aslında “sıfır zam” anlamına geliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile maaş ve ücretlerdeki son durum şöyle:
- En fazla iki ay gider: Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, yıllık enflasyonun yüzde 78.4 olduğuna dikkat çekerek yüzde 56.8 oranında zam yapılması gerektiğini vurguladı. Yeni yılın ilk saatlerinde zam üstüne zam geldiğine işaret eden Balık, yoksulluğun tükettiği emekçilerin açlığa sürüklendiklerini vurguladı. Balık, “Ocakta alınan zam en fazla iki ay gider. Sonrasında o da düşer” dedi.
- İşçi ve işçi emeklisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük maaş alan emeklilerle ilgili yeni bir alt sınır belirlediklerini söyledi. Erdoğan, hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacağını belirtti.
- Kamu işçileri: Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi, geçen yılın ikinci 6 ayında yüzde 5 zam almıştı. Bu işçilerin yüzde 20.47 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu yılın ilk altı ayındaki yüzde 5 sözleşme zammı ile birlikte, bu işçilerin ücretlerindeki toplam artış yüzde 25.47 olacak.