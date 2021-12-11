Memur alamamıştı: 25 milyon çalışana vergi dilimi müjdesi!

MEMUR MAAŞLARI

Memur maaşlarının erimesine yol açan düşük vergi dilimi uygulamasında memur sendikaları konuyu gündeme getirmiş fakat bir gelişme olmamıştı. Hal böyle olunca ortalama maaş memurlar (Öğretmen, polis, idari görevli, memur, müdür vb.) aldıkları Ocak ayı zammı daha henüz yılın 4. ayı olan Nisan ayında bir üst vergi dilimine girdiği için maaş kesintisi artıyor ve aldıkları maaş neredeyse zamsız olan eski seviyeye geri dönüyordu.

ASGARİ ÜCRETLİ DE MUZDARİP

Aynı konu asgari ücretli için de geçerliydi. Normalde yılın son 3 ayı bir üst vergi dilimine giren asgari ücretliler son iki yılda yılın 8. ayı olan ağustos ayında bir üst vergi dilimine girmeye başlayınca onlarında aldıkları zam geçerliliğini yitiriyordu.

Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Memur sendikalarının ısrarla söylediği fakat bir türlü gerçekleşmeyen vergi dilimi düzenlemesinde asgari ücret görüşmelerinde sürpriz gelişme yaşandı.

Birinci vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek

İşçilerin vergi kesintisini ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilecek. Böylece çalışanlar daha az vergi ödemiş olacak.

VERGİ DİLİMİ; ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda taraflar belirli konularda mutabakat sağladı. Birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı.

Düzenlemeyle, kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak. Uzmanlar düzenlemeyle, çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacağını belirtiyor.

Peki vergi matrahı düzenlemesi çalışanların ücretlerine nasıl yansıyacak?

TRT Haber'in konuğu olan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Şu anda 24 bin liraya kadar yüzde 15, 24 bin lirayı aştığı takdirde yüzde 20'lik vergi dilimine giriyorsunuz. Şu an 24 bin lira olan rakamın 2022'de asgari ücretin yine brüt 5 bin lira açısından varsayarsak yıllık 60 bin liraya çıkması anlamına geliyor. Çalışanlar bunun sonucu daha az vergi ödemiş olacak." dedi.

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Asgari ücret görüşmelerinde dün 3 konuda işçi sendikaları ile işveren tarafı anlaştı. Bu konuda hükümetin ne söyleyeceğini de beklemek gerekiyor. Bunun yüzde 5'lik prim indiriminin şu andaki asgari ücrete göre etkisi 178 lira. Burada indirimin doğrudan işçinin ücretlerine yansıyıp yansımayacağı konusunda muğlaklık var. Dolayısıyla buradan şöyle bir şey çıkacaksa; işçilerde yapılacak bu 5 puanlık indirim doğrudan çalışanların ücretlerini artıracak bir etki oluşturacaksa bu olumlu bir şey. Bu da şu anki rakamlara göre 178 lira. Biliyorsunuz asgari ücretin artışı ile bu rakam da artacak. Diyelim ki, yüzde 30 arttığı takdirde bu rakam 54 lira daha artacak. 226-227 liraya tekabül edecek. Şu anda işverenlere zaten bu SGK primleri üzerinden mahsup ediliyor ve yüzde 5'lik bir prim avantajları var. Bu avantaj önemli fakat olması gereken işçilerin ücreti artacaksa bu indirim elbette çalışanların ceplerine girecek ücretlerini artıracak etkisi nedeniyle olumlu olarak bakmak lazım. Bu da yine işçilerin daha az vergi ödemelerine neden olacak bir düzenleme.

"Gelir vergisi birinci dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek"

Bir de vergi dilimleri var. Bu vergi dilimleri işçilerde bunu öncelikli söyleyelim ücretlilerin vergi gelirlerinde bir matrah var. Kişinin birinci ay aldığı brüt ücreti onun matrahı oluyor. İkinci ayda üste koya koya geliyor. Yani, bugün itibarıyla asgari ücretin brüt tutarı 3 bin 577 lira. Birinci ayda bu. 6. aya geldiğinizde bunu 6 ile çarptığınızda başka bir geliri yoksa onun brüt matrahı bu oluyor. Yani diyelim ki, 24-25 bin lira civarında 6. aya geldiğinde matrahı oluyor. Bizim 2021 vergi dilimlerinde de 24 bin liraya kadar vergi kesintisi yüzde 15 oluyor. 24 bin lirayı aştığı andan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine giriyorsunuz ki bu kişinin yüzde 5 gelir vergisinin artması anlamına geliyor.