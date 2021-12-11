Memur alamamıştı: 25 milyon çalışana vergi dilimi müjdesi! 25 milyon çalışana vergi dilimi müjdesi! Memur sendikası istemişti, asgari ücret görüşmelerinde işçi sendikaları başaracak mı? Memur, asgari ücretli ve tüm çalışanları ilgilendiren vergi dilimi düzenlemesi mi geliyor? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI
Memur maaşlarının erimesine yol açan düşük vergi dilimi uygulamasında memur sendikaları konuyu gündeme getirmiş fakat bir gelişme olmamıştı. Hal böyle olunca ortalama maaş memurlar (Öğretmen, polis, idari görevli, memur, müdür vb.) aldıkları Ocak ayı zammı daha henüz yılın 4. ayı olan Nisan ayında bir üst vergi dilimine girdiği için maaş kesintisi artıyor ve aldıkları maaş neredeyse zamsız olan eski seviyeye geri dönüyordu.
Aynı konu asgari ücretli için de geçerliydi. Normalde yılın son 3 ayı bir üst vergi dilimine giren asgari ücretliler son iki yılda yılın 8. ayı olan ağustos ayında bir üst vergi dilimine girmeye başlayınca onlarında aldıkları zam geçerliliğini yitiriyordu.
Birinci vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İşçilerin vergi kesintisini ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilecek. Böylece çalışanlar daha az vergi ödemiş olacak.
Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda taraflar belirli konularda mutabakat sağladı. Birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı.
Peki vergi matrahı düzenlemesi çalışanların ücretlerine nasıl yansıyacak?
Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Gelir vergisi birinci dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek"
Bir de vergi dilimleri var. Bu vergi dilimleri işçilerde bunu öncelikli söyleyelim ücretlilerin vergi gelirlerinde bir matrah var. Kişinin birinci ay aldığı brüt ücreti onun matrahı oluyor. İkinci ayda üste koya koya geliyor. Yani, bugün itibarıyla asgari ücretin brüt tutarı 3 bin 577 lira. Birinci ayda bu. 6. aya geldiğinizde bunu 6 ile çarptığınızda başka bir geliri yoksa onun brüt matrahı bu oluyor. Yani diyelim ki, 24-25 bin lira civarında 6. aya geldiğinde matrahı oluyor. Bizim 2021 vergi dilimlerinde de 24 bin liraya kadar vergi kesintisi yüzde 15 oluyor. 24 bin lirayı aştığı andan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine giriyorsunuz ki bu kişinin yüzde 5 gelir vergisinin artması anlamına geliyor.