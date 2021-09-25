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Melih Gökçek'e FETÖ şoku! İfadeye çağrıldı

Melih Gökçek'e FETÖ şoku! İfadeye çağrıldı Melih Gökçek'e FETÖ şoku! İfadeye çağrıldı Görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayet nedeniyle savcıya ifade verdi.

Melih Gökçek'e FETÖ şoku! İfadeye çağrıldı
25 Eylül 2021 Cumartesi 11:44

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanlığı döneminde FETÖ’ye imar rantı sağladığı iddiasıyla, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Melih Gökçek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, "Türkiye’de özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi.

YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, "Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ’cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim?

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