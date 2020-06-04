Mecliste inanılmaz anlar yaşanıyor,3 Milletvekilinin vekillikleri düşürüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehirve Bölge Plancısı, Mimar, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı Yapacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde..