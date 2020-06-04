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Mecliste inanılmaz anlar yaşanıyor,3 Milletvekilinin vekillikleri düşürüldü

Meclisimiz tarihi anlara şahit oluyor..Flaş haber..

Mecliste inanılmaz anlar yaşanıyor,3 Milletvekilinin vekillikleri düşürüldü
04 Haziran 2020 Perşembe 15:54

SON DAKİKA...MECLİSTE TARİHİ ANLAR...3 MİLLETVEKİLİNİN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ!

Son dakika: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için vekilliği düşürülen isimlerin hapse girme ihtimalleri bulunuyor.

MECLİS’TE SLOGANLAR…

Meclis’te AKP’li vekilllerle beraber CHP’li ve HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı.

CHP’li ve HDP’li vekiller karar okunurken, söz konusu kararı protesto ederek masalara vurdu.

Vekiller, Meclis’te “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

BERBEROĞLU'NUN HAPİS CEZASI

CHP'li Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü

HDP'Lİ İKİ İSMİN ONAYLANAN HAPİS CEZASI

KCK davasından yargılanan HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

HAPİS CEZALARI...VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ..MECLİS OLDUKÇA HAREKETLİ..CHP VE HDP SIRALARINDAN İNANILMAZ TEPKİLER VAR..MECLİS BAŞKANI OTURUMA ARA VERDİ..

KILIÇDAROĞLU'NDAN ANINDA AÇIKLAMA:

 

 

"Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

Ayrıntılar gelecek..

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