Mecliste inanılmaz anlar yaşanıyor,3 Milletvekilinin vekillikleri düşürüldü

Meclisimiz tarihi anlara şahit oluyor..Flaş haber..
SON DAKİKA...MECLİSTE TARİHİ ANLAR...3 MİLLETVEKİLİNİN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ!
Son dakika: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için vekilliği düşürülen isimlerin hapse girme ihtimalleri bulunuyor.
MECLİS’TE SLOGANLAR…
Meclis’te AKP’li vekilllerle beraber CHP’li ve HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı.
CHP’li ve HDP’li vekiller karar okunurken, söz konusu kararı protesto ederek masalara vurdu.
Vekiller, Meclis’te “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı.
BERBEROĞLU'NUN HAPİS CEZASI
CHP'li Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
HDP'Lİ İKİ İSMİN ONAYLANAN HAPİS CEZASI
KCK davasından yargılanan HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.
HAPİS CEZALARI...VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ..MECLİS OLDUKÇA HAREKETLİ..CHP VE HDP SIRALARINDAN İNANILMAZ TEPKİLER VAR..MECLİS BAŞKANI OTURUMA ARA VERDİ..
KILIÇDAROĞLU'NDAN ANINDA AÇIKLAMA:
Ayrıntılar gelecek..
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