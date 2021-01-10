MEB duyurdu. 11 Ocak'ta tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yarın saat 10.00'da tüm okulların bahçesinde bayrak töreninin yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi. Çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında millî marşı söylediği belirtilerek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak" denildi.

Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. Bakan Selçuk da yarın mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi günü (yarın) saat 10.00’da, 81 ilimizdeki tüm okullarımızda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı’mızın çalınmasını; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin evlerinden ya da bulundukları yerlerden eşlik etmeleri için kendilerine davette bulunulmasını rica ediyoruz.

Sayın Bakanımız, Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilecek İstiklal Marşı törenine iştirak edeceklerdir.

Okullarımızdaki İstiklal Marşı törenleri sadece okul yöneticilerimiz ve hâlihazırda görevli personelin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. İl ve ilçe yöneticilerimizin ise bulundukları bölgedeki bir okulumuzda söz konusu törene iştirak etmelerini rica ediyoruz.

Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, öğretmenlerinin davetiyle saat 10.00’da TRT EBA kanallarındaki İstiklal Marşı törenine evlerinden katılım sağlayabileceklerdir. Okullarımızın yakınında ikamet eden ailelerimiz ise koşullarının uygun olması hâlinde evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik edebilirler.