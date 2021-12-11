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MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı: 'Böyle yanıltıyorsunuz'

MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı: 'Böyle yanıltıyorsunuz' MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı: 'Böyle yanıltıyorsunuz' MasterChef yarışmasının şampiyonlarından Serhat Doğramacı, iki farklı markaya ait kaşar peynirlerinin içerisindeki farklılıkları anlatarak nasıl zararlı olduğunu ve yurttaşların nasıl kandırıldığını anlattı.

MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı: 'Böyle yanıltıyorsunuz'
11 Aralık 2021 Cumartesi 15:02

MasterChef’in şampiyonlarından Serhat Doğramacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Doğramacı paylaşımında iki farklı markaya ait kaşar peynirlerinin içerisindeki farklılıkları anlatarak nasıl zararlı olduğunu ve yurttaşların nasıl kandırıldığını anlattı.

“Kaşar peyniri vs eritme (kahvaltılık, tostluk, burgerlik bilmem ne) peyniri. Bu olay bir steakhouse’un artıklardan hamburger yapmasına benzer. Bonfile şekli verip, bonfile fiyatına satmadığınız sürece kesinlikle yanlış bir durum değildir. Yasaldır, normaldir ve bütün dünyada uygulanır. Kaşar peynirin hammaddesi süttür. Eritmenin hammaddesi ise üretilmiş peynirlerdir.1 kg kaşar için gereken süt miktarı 8-10 litre, eritme için 4-6 litredir.

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