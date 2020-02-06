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MARMARAY Durakları ve Halkalı Gebze Metro Durakları

Marmaray Durakları, MARMARAY ÜCRET TARİFESİ, MARMARAY GEBZE - HALKALI ve SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU arasında çalışacak trenlere ait sefer aralıkarı gösterir şema, İstanbul’da en büyük yani en uzun metro güzergahına sahip olan Halkalı Gebze Metro hattında toplamda 42 durak yer almaktadır. Bu duraklardan 14 tanesi Avrupa Yakası’nda yer alırken geri kalan 28 durak ise Anadolu Yakası’ndadır.

MARMARAY Durakları ve Halkalı Gebze Metro Durakları
06 Şubat 2020 Perşembe 01:09
 

Halkalı Gebze Metro Durakları

İstanbul’da en büyük yani en uzun metro güzergahına sahip olan Halkalı Gebze Metro hattında toplamda 42 durak yer almaktadır. Bu duraklardan 14 tanesi Avrupa Yakası’nda yer alırken geri kalan 28 durak ise Anadolu Yakası’ndadır.

MARMARAY GEBZE - HALKALI ve SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU  arasında çalışacak trenlere ait sefer aralıkarı gösterir şema

Bu Ücretlendirmeler 13.03.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

13.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MARMARAY GEBZE HALKALI ARASI GEÇERLİ OLAN GİDİŞ GELİŞ ÜCRETLERİ.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MARMARAY ÜCRET TARİFESİ
TAM İNDİRİMLİ İNDİRİMLİ-2
EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ ₺2,60 ₺1,25 ₺1,85
TAM PARKUR ÜCRETİ ₺5,70 ₺2,75 ₺4,00
DURAKLAR TAM İNDİRİMLİ İNDİRİMLİ-2
1 - 7 İSTASYON ₺2,60 ₺1,25 ₺1,85
8- 14 İSTASYON ₺3,25 ₺1,55 ₺2,30
15 - 21 İSTASYON ₺3,80 ₺1,80 ₺2,70
22 - 28 İSTASYON ₺4,40 ₺2,10 ₺3,15
29 - 35 İSTASYON ₺5,20 ₺2,50 ₺3,70
36 - 43 İSTASYON ₺5,70 ₺2,75 ₺4,00
DURAKLAR AYLIK  SINIRLI  MARMARAY 
ABONMAN  BİLET KURUMSAL BİLET
1 - 7 İSTASYON 1 3 1
8- 14 İSTASYON 2 3 1
15 - 21 İSTASYON 2 3 1
22 - 28 İSTASYON 3 3 1
29 - 35 İSTASYON 3 3 1
36 - 43 İSTASYON 4 3 1

%40 üzeri Engelli olan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal politikalar bakanlığından alacakları kartlar ile, 65 yaş üstü yolcularımız kimlik kartları ile ücret ödemeden  yolculujk edebilirler.

- Aktarma almaz, aktarma verir,
- Aynı istasyondan çıkışlarda iade yapılmaz,
- Bir İstanbulkartın birden fazla kişi için kullanılması halinde yalnız bir iade işlemi yapılır,
- İstanbul'da kullanılmakta olan ortak abonman (Mavi Kart) geçerlidir.,


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Marmaray #MARMARAY Durakları
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